Avalie o post

As inscrições para o projeto “Motociclista Legal” no município de Careiro Castanho começam nesta segunda-feira (06/12). O projeto faz parte do Programa Detran Cidadão, vai permitir que os interessados em se profissionalizar, como mototaxistas, possam fazer o curso de capacitação ou aperfeiçoamento de maneira gratuita.

Os interessados em realizar o curso podem se inscrever diretamente no Posto do Detran-AM, que fica localizado na avenida Sargento Nonato Brito, ao lado da Secretaria Municipal de Produção Rural e Pesca (Semprop), no bairro Vista Alegre.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (10/12), das 9h às 15h, e as aulas já começam no sábado (12/12).

Ao final da capacitação, esses novos mototaxistas estarão aptos a receber um kit de capacete e colete do Governo do Estado, para poderem trabalhar com mais segurança.

Documentos – Para se inscrever é necessário levar a documentação básica, como RG ou CNH, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda e CPF.

Podem participar do projeto “Motociclista Legal” as pessoas que ganham até 2 (dois) salários mínimos, que sejam habilitadas na categoria A, há pelo menos dois anos, e tenham, no mínimo, 21 anos.

As pessoas beneficiadas pelo projeto irão economizar aproximadamente R$ 630, que é o valor referente à isenção das taxas (R$ 242,10) e ao custo de capacete e colete (R$ 387).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98407-6283.

Fonte: Detran-AM

Foto: Lucas Silva/Secom

Fonte