Interessados na carreira pública têm até esta quarta-feira (28) para se inscrever no concurso do Banco do Brasil. São 4.480 vagas de escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial, com salário inicial de R$ 3.022,37, mais benefícios.

A seleção é para 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva no cargo, que exige nível médio, em todos os estados do país. A inscrição custa R$ 38 e deve ser feita pelo site https://www.cesgranrio.org.br/.

Para pessoas com deficiência o prazo de inscrição foi ampliado. De acordo com publicação no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (26), os candidatos que se enquadram nesta categoria têm até o dia 7 de agosto para se inscrever no concurso e até o dia 2 do próximo mês para pedir isenção da taxa.

Os candidatos serão avaliados em setembro por meio de prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha e uma redação, de caráter eliminatório.

O edital 2021 está disponível em https://www.cesgranrio.org.br/pdf/bb0121/bb0121_edital.pdf. Para ser aprovado o candidato precisa acertar, pelo menos, 50% nas provas de conhecimento básicos e específicos e tirar entre 70 e 100 pontos na redação.

Os selecionados para agente comercial serão responsáveis pelo atendimento aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia vão atuar com foco em internet banking. Ambos terão jornada de 30 horas semanais e receberão benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 831,16, por mês, assistência médica e participação nos lucros ou resultados.

4.480 vagas

Cargo: Escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial

Remuneração: salário inicial de R$ 3.022,37 para jornada de 30 horas semanais + benefícios

Requisito Básico: certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio

Contrato: período de experiência de 90 dias e, depois, contração regime CLT

Inscrições: até quarta-feira (28), pelo site www.cesgranrio.org.br e até 7 de agosto para pessoas com deficiência

Taxa: R$ 38

Prova: 26 de setembro

Benefícios:

PRL (Participação nos lucros ou resultados), nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente

Vale-transporte

Auxílio-creche

Ajuda alimentação/refeição

Cesta alimentação

Vale-cultura

Auxílio a filho com deficiência

Assistência médica

Plano odontológico

Previdência complementar

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional

As provas serão realizadas no dia 26 de setembro de 2021 em todos os estados, nas seguintes cidades - lembrando que o candidato deve optar pela cidade no ato da inscrição:

Acre - cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Rio Branco (AC)

Alagoas - Maceió (AL)

Amazonas - São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Manaus (AM) e Manicoré (AM)

Amapá - Macapá (AP), Porto Grande (AP) e Oiapoque (AP)

Bahia - Juazeiro (BA), Barreiras (BA), Salvador (BA), Alagoinhas (BA), Vitória da Conquista (BA)

Ceará - Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE)

Espírito Santo - Linhares (ES), Serra (ES) ou Vitória (ES)

Goiás - Niquelândia (GO), Goiânia (GO), Formosa (GO), Rio Verde (GO)

Maranhão - São Luis (MA), Imperatriz (MA), Timon (MA) e Balsas (MA)

Minas Gerais - Montes Claros (MG), Teófilo Otoni (MG), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Divinópolis (MG) ou Santa Rita do Sapucaí (MG)

Mato Grosso do Sul - Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Dourados (MS)

Mato Grosso - Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT), Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Tangará da Serra (MT)

Pará - Santarém (PA), Breves (PA), Belém (PA), Capanema (PA), Altamira (PA), Marabá (PA)

Paraíba - João Pessoa (PB)

Pernambuco - Petrolina (PE), Caruaru (PE), Recife (PE)

Piauí - Teresina (PI) ou Floriano (PI)

Paraná - Umuarama (PR), Londrina (PR), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Curitiba (PR)

Ro de Janeiro - Rio de Janeiro (RJ) ou Campos dos Goytacazes (RJ)

Rio Grande do Norte - Natal (RN)

Rondônia - Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO)

Roraima - Boa Vista (RR), Rorainópolis (RR)

Rio Grande do Sul - Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Pelotas (RS)

Santa Catarina - Chapecó (SC), Joinville (SC), Florianópolis (SC)

Sergipe - Aracaju (SE)

São Paulo - São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Bauru (SP), São Carlos (SP), Piracicaba (SP), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Marília (SP), Ourinhos (SP), Itapetininga (SP), Itanhaém (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), São Paulo (SP) ou Santos (SP)

Tocantins - Araguaína (TO) e Palmas (TO).

Em caso de dúvidas ou problemas com a sua inscrição entre em contato com a banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, nos telefones ou no site: