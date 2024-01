Um incêndio foi registrado na Feira da Manaus Moderna, no Centro da capital amazonense, na madrugada desta quarta-feira (24),

De acordo com informações preliminares, as chamas se iniciaram após um curto-circuito na fiação elétrica de um dos boxes. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o fogo avança e um grande ‘’estouro’’ acontece.

Os populares da área se mobilizaram para apagar as chamas e, após cerca de 20 minutos, conseguiram controlar a situação.

Na ocasião, vários feirantes e clientes estavam no local, mas não há informações de feridos. Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.

No último sábado (20), outro incêndio assustou a população no Centro de Manaus. As chamas destruíram 30 casas na comunidade Bairro do Céu e 110 famílias ficaram desabrigadas. Por ser um local de difícil acesso, o fogo demorou a ser controlado. Foi possível ver a densa fumaça em vários pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil do Município, as famílias desabrigadas receberão assistência social.