Na próxima quinta-feira (4), o prefeito David Almeida, entregará o Mirante do Centro Histórico de Manaus Lúcia Almeida e do Largo de São Vicente, duas das maiores obras de restauração da área central da cidade, na primeira fase do programa “Nosso Centro”. A inauguração terá shows de shows da cantora Vanessa da Mata e do cantor David Assayag.

Os shows serão realizados a partir das 18h, no estacionamento do Largo de São Vicente, iniciando com apresentação de David Assayag. Em seguida, será a vez de Vanessa da Mata subir ao palco, para apresentação da turnê de seu novo álbum “Vem Doce”.

“Alô, Manaus, estou muito feliz por estar aí no dia 4 de abril, agora, fazendo um show especial para inaugurarmos um local lindo, o complexo mirante Lúcia Almeida, enriquecendo ainda mais Manaus. Não percam o show “Vem Doce”, até já”, disse a cantora, por meio das redes sociais.

Mirante

O Mirante Lúcia Almeida é o primeiro espaço público vertical da cidade, intervenção que tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e recursos da própria prefeitura.

O prédio tem mais de 5 mil metros de área construída, 58 metros de comprimento e quatro andares (térreo e mais três pavimentos).

O que antes era uma área degradada e em situação de abandono, com imóveis vazios, após a obra se transformou em área que terá impacto na vivacidade do Centro, com quatro estruturas: o mirante Lúcia Almeida, largo de São Sebastião, casarão Thiago de Mello e píer turístico.

Operações comerciais

A prefeitura promove a ocupação não só artística, cultural e pública do mirante, mas também comercial, tendo licitado diversas operações para a diversificação do novo espaço. A base do “Nosso Centro” envolve ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação, com três etapas de implantação.

A partir de concorrência pública, o mirante terá permissionários, empresários, empreendedores e comerciantes, que vão atuar em lojas, quiosques, lanches e restaurantes.

Acessibilidade

As obras da primeira fase do programa “Nosso Centro” foram projetadas para atender uma ampla variedade de públicos, visitantes e residentes de todas as faixas etárias, além de turistas. Flexibilidade e acessibilidade são dois outros destaques pensados para o novo espaço público criado, no início da avenida 7 de Setembro, promovendo a democratização tanto da arquitetura quanto do acesso a Pessoas com Deficiência (PcDs) e Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMRs).

O Largo

Com uma área totalmente criada onde antes existiam lotes abandonados e sem uso, o largo de São Vicente terá passagem apenas para pedestres, somando mais 3,5 mil metros quadrados de um ambiente para ser utilizado por todos.

Ele é todo acessível e conecta as obras do “Nosso Centro”, tendo estacionamento exclusivo para portadores de necessidades especiais (PcDs), idosos, grávidas e afins.

Sua construção manteve a ambiência do entorno, usando a pedra São Thomé em suas calçadas, ganhando paisagismo, bancos, sinalização, iluminação e mobiliário adequado para o conforto da população.

O post Inauguração do Mirante do Centro de Manaus terá shows de Wanessa da Mata na quinta-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.