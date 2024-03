A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou, neste fim de semana, uma série de operações de fiscalização de trânsito na zona Oeste da cidade, visando garantir mais segurança e organização nas vias públicas. As ações se concentraram principalmente no entorno do Shopping Ponta Negra e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, focando em infrações relacionadas ao estacionamento irregular.

Segundo Stanley Ventilari, diretor de operações do IMMU, as operações foram planejadas para assegurar que as normas de trânsito sejam cumpridas, especialmente em áreas de grande movimento. “Nosso objetivo é manter a ordem e a segurança no trânsito, evitando acidentes e garantindo que todos possam se deslocar de maneira segura e eficiente”, afirmou Ventilari.

As equipes do IMMU dedicaram especial atenção às vagas de estacionamento destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcD) no Shopping Ponta Negra, uma medida que reforça o compromisso do município com a inclusão e o respeito às leis de trânsito. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a fiscalização se concentrou em coibir o estacionamento em locais proibidos, uma prática que pode causar congestionamentos e atrasos.

As operações resultaram na autuação de 17 veículos por estacionamento irregular, evidenciando a importância da iniciativa para a manutenção da fluidez e da ordem no trânsito da Zona Oeste. Ventilari destacou a importância da conscientização dos motoristas. “É fundamental que todos compreendam a importância de seguir as regras de trânsito, não apenas para evitar multas, mas principalmente para garantir a segurança de todos que compartilham as vias públicas”, concluiu.

As ações do IMMU fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a mobilidade urbana e reduzir os índices de infrações e acidentes de trânsito na cidade. O instituto realiza as operações de fiscalização em outras áreas, reforçando o compromisso da administração municipal com a segurança e a fluidez.