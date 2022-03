Avalie o post

Igreja celebra Solenidade de São José Esposo de Maria

No dia 19 de março, a Igreja Católica celebra a Solenidade de São José Esposo de Maria. Em Manaus, a festa será realizada pelo Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado na Avenida Visconde de Porto Alegre, centro da cidade.

Os festejos trazem o lema da Campanha da Fraternidade 2022: Fala com sabedoria, ensina com amor. Na ocasião também será encerrado o Ano de São José, inspiração da Carta Apostólica Patris Cordi do Papa Francisco declarando o Ano de 2020-2021 como Ano de São José.

A programação contará com novenas em diversos horários do dia. Apesar da liberação para atividades com grande público, o santuário não fará procissão dos fiéis, isto porque já haviam organizado toda uma logística antes do novo decreto, afirma o Pároco Reitor, Padre Daniel Cunha.

Em seguida da carreata acontecerá a Celebração Solene para encerrar o Ano de São José. A missa será presidida pelo Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

