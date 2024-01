O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) anunciou a abertura de seu processo seletivo para cursos de graduação no primeiro semestre de 2024, disponibilizando mais de 710 vagas. Uma parte significativa destas vagas, precisamente 310, será preenchida através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023 como critério de classificação.

O Termo de Adesão ao SiSU 2024/1, divulgado pelo IFAM e disponível no site oficial: http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/processo-seletivo-2024-1/graduacao-sisu, oferece detalhes cruciais sobre a distribuição das vagas, critérios de pesos e notas mínimas necessárias para concorrência.

A classificação dos candidatos se dará exclusivamente pela nota do ENEM 2023, consolidando a importância desse exame como um instrumento decisivo para os aspirantes a uma vaga no IFAM. Os interessados devem ficar atentos ao cronograma e às regras de inscrição, publicados pelo Ministério da Educação (MEC) através do EDITAL Nº 22, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU PROCESSO SELETIVO - EDIÇÃO DE 2024, disponível na página do IFAM.

Embora o Termo de Adesão forneça uma visão abrangente sobre a oferta de vagas, o IFAM promete divulgar seu próprio Edital na segunda quinzena de janeiro de 2024. Este documento conterá informações detalhadas sobre regras e procedimentos para a verificação do atendimento às condições necessárias para a matrícula dos candidatos aprovados.

Além das 310 vagas destinadas ao SiSU, o IFAM disponibiliza outras oportunidades de ingresso em seus cursos de graduação. Os Editais n° 19 e 20/2023/PROEN contemplam seleção por notas do ENEM de anos anteriores e processos de seleção simplificada, ampliando as opções para os futuros acadêmicos.

Com um total de 710 vagas, o IFAM reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e a formação de profissionais capacitados para enfrentar os desafios do mundo de trabalho. Os interessados devem estar atentos às publicações oficiais do Instituto, seguindo as atualizações em sua página e garantindo que estejam preparados para concorrer a uma vaga no Instituto Federal do Amazonas.