Jaime Sidnei Mem, um idoso de 64 anos, foi assassinado em frente ao próprio sítio nesse domingo (12) no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus). O autor do crime foi identificado como Adenilson Rodrigues Siqueira, de 43 anos, e preso em flagrante.

Conforme o delegado responsável pelo caso, Ramon Sampaio, da 73ª DIP, a vítima foi morta em frente ao sítio de sua propriedade. De acordo com ele, a motivação seria disputa por terras.

Na ocasião, a sua esposa desceu do carro para abrir o portão do sítio, quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta Titan 160, cor vermelha.

“Um dos homens efetuou diversos disparos contra Jaime, que estava dentro do carro. O idoso foi a óbito no local do crime. Em seguida, a mulher efetuou disparos de arma de fogo contra Adenilson, que ficou baleado dentro de uma área de mata”, disse.