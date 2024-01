A única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia vai desembarcar na capital do Amazonas para uma pré-seleção e um workshop de dança clássica. O Teatro ICBEU será o palco para as atividades da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que ocorrem entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março, em Manaus. As inscrições são gratuitas e serão realizadas em dois momentos diferentes.

A parceria entre o ICBEU Manaus e a escola de Joinville, busca o fortalecimento das atividades artísticas na instituição que além do teatro possui, também, uma escola de artes, a Art School.

Além da oportunidade de participar da pré-seleção e concorrer com outros candidatos para uma bolsa de estudos em uma das maiores escolas de balé do país, as crianças e adolescentes terão a oportunidade de trocar experiência com profissionais que dominam a metodologia Vaganova, aplicada na Rússia e

O presidente do ICBEU Manaus, Luis Fabian Barbosa, destaca que a parceria com a escola de Joinville é uma oportunidade para que jovens da região norte possam concorrer às vagas. “Uma das nossas missões enquanto Instituto Cultural e, agora, como escola de artes é fomentar as atividades artísticas e trazer as oportunidades para que possamos moldar novos profissionais e artistas”, destacou.

Pré-seleções

A pré-seleção será realizada no dia 29 de fevereiro. As inscrições serão realizadas no site www.escolabolshoi.com.br, entre os dias 11 de janeiro e 27 de fevereiro.

Serão realizadas duas pré-seleções, uma para chamada especial, onde é necessário ter conhecimento/vivência em dança e outra que é a seleção nacional, que não cobra a vivência anterior em dança.

Workshop

Já os workshops serão realizados no dia 1º de fevereiro, em três horários diferentes, com inscrições a serem realizadas no site do www.icbeu.com, com início no dia 15 de fevereiro. As atividades terão 1h30 de duração, contemplando níveis iniciantes, intermediário e avançado.

PRÉ- SELEÇÃO PARA CHAMADA ESPECIAL

Requisitos: é necessário ter conhecimento/vivência em dança

Data: 29/02/2023

Local: Teatro ICBEU (Avenida Joaquim Nabuco, 1286)

Horário: 9h30

Feminino – Candidatas nascidas nos anos de 2010 a 2013

Masculino – Candidatos nascidos entre os anos 2010 a 2012

Horário: 11h15

Feminino e Masculino, nascidos entre os anos de 2007 a 2009.

PRÉ- SELEÇÃO PARA SELEÇÃO NACIONAL

Requisitos: NÃO é necessário ter conhecimento/vivência em dança.

Data: 29/02/2024

Local: Teatro ICBEU (Avenida Joaquim Nabuco, 1286)

Horário: 14h

Feminino – Candidatas nascidas nos anos de 2014 e 2015;

Masculino – Candidatos nascidos entre os anos de 2013, 2014 e 2015.

WORKSHOP DE DANÇA CLÁSSICA

DATA: 01/03/2024

Local: Teatro ICBEU (Avenida Joaquim Nabuco, 1286)

Às 15h30 - Clássico Iniciante (de 9 a 12 anos);

Às 17h15 - Clássico Iniciante/ Intermediário (de 11 a 15 anos);

Às 19h - Clássico Intermediário/ Avançado (a partir de 15 anos).