Com 183.021 vagas para todo o Brasil, as inscrições para recenseador começam nesta quarta-feira (15) e vão até 29/12/2021. Os candidatos precisam ter nível fundamental completo.

Em Barcelos são 16 vagas de recenseador e 2 de agente censitário. As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas a partir de 16h desta quarta-feira (15) até as 16h de 29 de dezembro no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Lembrando que candidatos que comprovem a partir do Cadastro Único para programas sociais que não podem pagar a taxa de inscrição, tem direito a isenção da taxa.