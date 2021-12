Avalie o post

Com a dupla foram apreendidos três armas de fogo, além de entorpecentes do tipo oxi, maconha e cocaína

Manaus – Dois homens de identidade não revelada foram presos na última sexta-feira, em uma chácara no ramal do Cheeza, localizada na zona rural de Iranduba, região Metropolitana de Manaus.

Foto: Divulgação

Os dois foram identificados como Juan Leon Ferreira da Silva, vulgo “Gordinho”, e o seu irmão Rian Ferreira da Silva e eles foram presos em posse de armas e drogas.

Com eles foram apreendidos três armas de fogo, além de entorpecentes do tipo oxi, maconha e cocaína. Além disso, eles foram presos com mascarás e uma balança de precisão.

Após o flagrante, a dupla foi autuada, encaminhada e apresentada ao 31º Distrito Integrado de Polícia de Iranduba, onde ficarão a disposição da justiça até seu julgamento.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

