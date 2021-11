Avalie o post

Max desapareceu na terça-feira por volta das 11h. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus (AM) - A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Max Cardoso Ferreira, de 29 anos, que desapareceu na terça-feira (02/11), por volta das 11h, após sair de sua residência para jogar o lixo doméstico.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, o fato ocorreu na rua Papagaio, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Segundo a esposa do desaparecido, Thays Mozambite de Oliveira, 30, após o episódio relatado, Max não retornou para casa e não foi mais visto pelos familiares.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Max que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Leia mais:

Homem sai de casa para ir ao banco e desaparece em Manaus

Polícia pede ajuda da população para localizar adolescente

PC-AM pede apoio na divulgação da imagem de jovem que desapareceu



3042-1006

[email protected]

Fonte