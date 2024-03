Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado em um poste, na noite desta quinta-feira (28), na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona Centro-Sul de Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada por moradores da área que encontraram o homem se debatendo em cima do poste, onde suspostamente tentava furtar os fios.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas retirou o corpo de cima do poste, os profissionais da concessionária de energia auxiliaram no resgate.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionado para realizar o procedimento de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.