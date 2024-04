Um homem em situação de rua, não foi identificado, morreu atropelado na manhã desta quinta-feira (11), ao tentar atravessar a Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a vítima correu para passar para o outro lado da via, mas foi atingido por uma picape que trafegava em alta velocidade no trecho.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo ainda tentou desviar do homem, mas não conseguiu. Ele parou por alguns minutos, mas quando percebeu que a vítima estava bastante ferida, fugiu do local rapidamente.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar com traumatismo, em estado grave.

A polícia investiga a identidade do motorista que fugiu sem prestar socorro à vítima.