Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu ao trocar tiros com policiais da Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na Comunidade Raio de Sol, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, na noite desta quarta-feira (7).

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares, a equipe estava em patrulhamento na região quando os criminosos, que estavam em uma área de mata, começaram a atirar contra a viatura. Os PMs revidaram a ação e balearam um dos suspeitos.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona Leste. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito enquanto recebia atendimento médico na unidade hospitalar.

Após o crime, um outro indivíduo, que não teve a identidade revelada, se entregou e foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Com o suspeito foram apreendidas drogas e duas armas de fogo.