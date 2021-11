Avalie o post

O homem subiu com ajuda de uma escada para fazer a troca de uma fiação de energia de um ar-condicionado de uma casa

Manaus – Um homem identificado como José Raimundo do Santos, 45, morreu na manhã deste domingo (15), após ser atingido por uma descarga elétrica em um poste de energia localizado na rua Jeremias, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o homem subiu com ajuda de uma escada para fazer a troca de uma fiação de energia de um ar-condicionado de uma casa, quando foi eletrocutado e veio a óbito no local.

O Corpo De Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado pelos moradores do local, juntamento com a concessionária de energia, onde desligaram a rede para retirada da vítima. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte