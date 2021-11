Avalie o post

Manaus – Diego Machado Martins, 27, morreu após dar entrada no hospital com três disparos de arma de fogo. A vítima foi alvejada durante um intenso tiroteio, na noite deste domingo (14), em um bar, situado na Avenida Itaúba, na zona Leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações de clientes do estabelecimento, Diego estava sentado quando um homem não identificado se aproximou dele por trás, e efetuou os tiros. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo para receber os atendimentos médicos. Após passar por procedimentos cirúrgicos ele não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar.

Não há informações foram sobre o que poderia ter motivado o crime, porém, de acordo com a polícia, devido as características da ocorrência, possivelmente este crime esteja relacionado com acerto de contas por tráfico de drogas.

O corpo de Diego foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.

