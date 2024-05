Na manhã desta segunda-feira (13), Jelsiney Fernandes, de 33 anos, morreu ao ser atropelado por um carro na rua Comandante Noberto Won Gal, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. O condutor foi agredido por populares quando saiu do veículo.

De acordo com a polícia, o motorista, de 60 anos, relatou que trafegava pela via, por volta das 6h, quando, de forma inesperada, o homem atravessou a rua na frente do veículo.

O condutor do carro afirmou que a vítima parecia estar embriagada e disse que tentou prestar socorro, mas foi agredido pela população revoltada no local. O acidente ocorreu em frente ao bar ‘’Ferro de Engomar’’ e a via estava movimentada.

A polícia foi acionada e precisou conter os moradores para evitar que o motorista fosse linchado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para socorrer o pedestre, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou ao local.