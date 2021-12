Avalie o post

Manaus – Um homem, de 21 anos, foi preso na madrugada deste domingo (12), na rua 186 em um conjunto do bairro Nova Cidade na zona norte de Manaus.

Foto: Divulgação

Segundo informações dos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária, os policiais em patrulhamento no conjunto, receberam denúncia sobre intenso tráfico de drogas na rua 186.

Ao chegarem no local denunciado, um grupo de pessoas, ao perceberem a aproximação das viaturas, correram e pularam os muros das casas, um deles, caiu e fraturou o pé, momento em que foi abordado.

Durante a revista pessoal foi encontrado, com o suspeito, 76 trouxinhas entre cocaína e pedra de oxi.

O homem recebeu voz de prisão. Antes de ser apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ele foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo (HPS), onde vai passou por cirurgia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

