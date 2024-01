Um homem, não identificado, foi torturado por traficantes e teve alguns dedos das mãos decepados na quarta-feira (10), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas à polícia, o homem estaria roubando uma rua do bairro quando um líder do tráfico na área viu a ação e levou o indivíduo para dentro de uma casa. Em seguida, ele arrancou parte dos dedos do suspeito.

Após o ocorrido, o homem foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Não há novas informações sobre o estado de saúde dele.

Além disso, a polícia ainda não confirmou os delitos praticados pela vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).