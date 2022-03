Avalie o post

Na madrugada de segunda-feira (21/03), um homem de 23 anos foi preso pela delegacia especializada em crimes contra a mulher (DECCM), suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe, uma senhora de 53 anos, o crime aconteceu na residência da vítima, no bairro São Geraldo, zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com a delegada titular da unidade policial, Débora Mafra, o homem é usuário de drogas e já existia uma medida protetiva contra ele.

”Ela ganhou nesse mês de março as medidas protetivas da justiça, ele é usuário de drogas, e queria dinheiro para comprar drogas, ela dizia que não tinha, ele então pediu de comer, e ela deu de comer como uma boa mãe sempre faz. Mesmo assim, ele pega uma faca ali de comer comida, e ameaça ela com a faca, dizendo que queria dinheiro, depois ameaçou atear fogo na casa se ela não desse dinheiro, momento em que a vítima se tranca no quarto e ele vai embora,” disse a delegada.

Após o agressor deixar o local, a vítima, que já estava deitada para dormir, foi surpreendida com uma queda de energia em sua residência. Quando se levantou para ver o que teria acontecido, ela se deparou com a fiação cortada e com o seu filho segurado uma faca em mãos exigindo que ela entregasse dinheiro, pois queria fazer uso de entorpecentes, como destaca a delegada.

”Quando acaba a energia ela vai verificar o que aconteceu, e ver que ele estava em posse de uma faca, e tinha cortado a energia da casa, e aí ele pega e entra dentro da casa novamente, momento em que a família tomou a melhor decisão chamar a polícia militar a qual chegou logo em seguida,” disse a delegada.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

