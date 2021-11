Avalie o post

O flagrante aconteceu após uma denúncia anônima relatando o barco e o modelo do veículo em que estavam os entorpecentes

Manaus – Um homem de identidade não revelada, foi preso nesta segunda-feira (29), dentro do Porto, no Centro de Manaus. Com ele foi encontrado três quilos de drogas escondidos dentro do forro da porta de um carro.

Ele irá responder pelo crime de tráfico de drogas. (Foto: Divulgação)

De acordo com informações da polícia, o carro com as drogas, estavam dentro de uma embarcação com destino ao Município de Tefé, interior do Amazonas.

Os policiais informaram que o flagrante aconteceu após uma denúncia anônima relatando o barco e o modelo do veículo em que estavam os entorpecentes.

O responsável pelo carro foi identificado, preso e levado para 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. Ele irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

