Policiais civis do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriram, nesta quinta-feira (25/01), mandado de prisão preventiva de Eduardo Menezes de Oliveira, conhecido como “Éder”, por envolvimento no roubo de R$ 7 mil de uma empresa localizada na orla do Rio Negro, bairro Centro, zona sul da capital. O crime ocorreu em dezembro de 2023.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso iniciaram após as equipes tomarem conhecimento da ação criminosa. Eduardo juntamente com outros dois indivíduos, já presos, praticaram o roubo à mão armada no estabelecimento comercial, levando R$ 7 mil da renda do local.

“No decorrer das diligências, foi constatada a participação dos infratores e representada à Justiça pela prisão deles. Eduardo foi preso na casa dele, bairro compensa, zona oeste, Murilo Marinho de Araújo e Leonardo Bulcão Dutra, o “Jheury”, já haviam sido presos anteriormente pelo roubo e outros crimes”, disse o delegado.

Eduardo Menezes de Oliveira responderá por roubo, com emprego de arma de fogo, e ficará à disposição do Poder Judiciário.