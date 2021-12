Avalie o post

Na época do estupro, infrator era marido da tia da vítima

Manaus – Um homem de 29 anos foi preso por estuprar uma menina de 6 anos. O homem foi detido no bairro Zumbi, zona Leste, na manhã desta sexta-feira (10) pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Civil do Amazonas.

(Foto: Divulgação / Pixabay)

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o fato ocorreu em dezembro de 2017, durante uma confraternização em família, e na época, o homem era marido de uma tia da vítima.

“Após o fato, a criança passou a apresentar mudança de comportamento. Dias depois, ela relatou para sua mãe o que havia ocorrido, e assim foi realizada a denúncia na Especializada”, explicou Coelho.

Ainda segundo a delegada, o homem foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado. O mandado foi expedido pela juíza de Direito, Bárbara Folhadela Paulain, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Procedimentos – O homem de 29 anos responderá por estupro de vulnerável, e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte