Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso com mais de 400 quilos de drogas em uma embarcação no Alto Rio Negro, na madrugada desta terça-feira (6). A operação foi deflagrada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE).

De acordo com o tenente-coronel Alisson Lima, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), os agentes sabiam que a lancha desceria o rio em algum momento, pois receberam informações do levantamento de inteligência. No momento em que avistaram a embarcação, os policiais fizeram a abordagem.

‘’Quando nos aproximamos, o elemento que estava na lancha tentou fugir. Ele pulou no rio e nossa equipe o resgatou. Ele foi preso assim que encontramos o material dentro da embarcação. Achamos 11 sacos de droga, com um pouco mais de 400 quilos de maconha do tipo skunk’’, esclareceu.

Conforme o coronel, o suspeito que foi preso optou por permanecer em silêncio e agora as investigações irão continuar para que a polícia descubra a procedência do entorpecente. A carga foi trazida para Manaus.

‘’Já temos noção que essa droga vem ou da Colômbia ou do Peru, mas vamos verificar. O importante é que fizemos mais essa grande apreensão e conseguimos prender esse narcotraficante’’’, finalizou.