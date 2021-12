Avalie o post

O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma

Manaus – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã deste domingo (12), com drogas e uma arma de fogo no Centro, zona sul de Manaus.

(Foto: André Meirelles/GDC)

Segundo tenente identificado como Teviana da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 11h deste domingo, uma denúncia anônima dizia que um homem estaria comercializando drogas no local e, armado, fazia várias ameaças aos moradores próximos da área.

Ao chegarem no local denunciado, foi feito a abordagem do suspeito e durante revista no quarto do suspeito, em um estância, foi encontrado entorpecentes supostamente crack, além de uma arma de fogo e seis munições intactas.

O suspeito foi preso em flagrante e junto com todo material apreendido, foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e ficará à disposição da justiça.

