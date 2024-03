A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (27/03), Stanrley Marinho dos Santos, 31, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A prisão ocorreu na rua Jambo Branco, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, no dia 20 de março, um indivíduo alugou um veículo em uma locadora, mas não devolveu no prazo estipulado.

“Após o indivíduo ser questionado pelo funcionário da locadora, ele afirmou que o carro havia sido roubado, mas disse que não registrou Boletim de Ocorrência (BO). Posteriormente, o infrator deixou de atender chamadas e mensagens”, informou o delegado.

Após isso, os representantes do estabelecimento procuraram a delegacia e denunciaram o locatário. Com base nisso, as diligências iniciaram para localizar o veículo, e este foi encontrado hoje no bairro Cidade de Deus, em posse de Stanrley Marinho dos Santos.

“O automóvel apresentava placa adulterada, pneus trocados, falta de equipamentos obrigatórios, chave de roda, macaco e triângulo, além do som, resultando em um prejuízo estimado de cerca R$ 3 mil para a empresa”, relatou Wenceslan de Queiroz.

Conforme a autoridade policial, na abordagem policial, Stanrley alegou que estava vendendo o carro a pedido de outra pessoa, que não teve nome e nem localização informada.

“As investigações continuam para localizar e prender o indivíduo que fez a locação do carro”, afirmou.