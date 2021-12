Avalie o post

Conforme polícia, o homem se envolveu em briga durante o show. Carro da vítima foi atingido por pelo menos 43 disparos

Manaus – Gênesis Nascimento da Costa, 40, foi perseguido e morto a tiros na manhã deste domingo (5). O crime aconteceu em um posto de combustíveis, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem estava assistindo o show do cantor Gusttavo Lima, quando se envolveu em uma briga durante o evento. Após sair do show, o homem foi perseguido por algumas pessoas ainda não identificadas.

Ao chegar no posto de combustíveis, o carro da vítima foi atingido por pelo menos 43 disparos de arma de fogo. O homem acabou sendo atingido por vários tiros e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



(Foto: Divulgação)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

