Após ser baleado o condutor perdeu o controle e entrou no canteiro. Duas pessoas estavam no carro

Manaus – Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (8), dentro de um carro, em uma rotatória, no bairro Novo Aleixo, na Alameda Alphaville zona norte de Manaus. A vítima foi perseguida por criminosos em carro.

Foto: Nainy Castelo Branco/GDC

A equipe da 27 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por volta das 18h10. Testemunhas relataram que o homem foi perseguido na Avenida Natan Xavier, por um carro modelo S10, de cor branca.

Após ser baleado, chegando na rotária, o condutor perdeu o controle e entrou no canteiro. Duas pessoas estavam no carro, o condutor morreu e a segunda vítima foi socorrida e levada ao Hospital e pronto-socorro João Lúcio.

No carro, é possível ver pelo menos três marcas de tiros. O vidro do carro também foi completamente quebrado com os disparos.

A companheira da vítima chegou no local e fez reconhecimento do corpo. O local do crime foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

