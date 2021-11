Avalie o post

Segundo relatos, a vítima tinha envolvimento com uma facção criminosa e foi assassinada por estar em área de facção rival

Manaus – Sérgio Maquiné de Almeida, 39, foi executado a tiros, na madrugada deste domingo (28), na Rua Orígenes Bessa, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Sérgio foi executado por um homem na saída de um bar na região. Segundo os relatos, a vítima tinha envolvimento com uma facção criminosa e foi assassinada por estar em uma área dominada por uma facção rival.

Sérgio foi executado por um homem na saída de um bar (Foto: Divulgação)

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência e acreditam que o crime tenha relação com a guerra entre as facções.

O corpo de Sérgio foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

