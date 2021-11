Avalie o post

A polícia não descarta a possibilidade de o crime ter envolvimento com brigas relacionadas ao tráfico de drogas

Manaus – Luiz Felipe Chaves Pacheco, 28, foi executado a tiros na noite deste sábado (27), no Beco Guaíba, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da Manaus.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada (Foto: Divulgação)

De acordo com informações da polícia, populares que presenciaram o crime preferiram não dar detalhes sobre como o crime aconteceu, devido a área ser dominada pelo tráfico de drogas. O que faz com que as testemunhas tenham medo de represálias.

A polícia não descarta a possibilidade de o crime ter envolvimento com brigas relacionadas ao tráfico de drogas. Ao lado do corpo estavam várias cápsulas de balas o que caracteriza uma execução.

O corpo de Luis Felipe foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

