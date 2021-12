Avalie o post

A vítima estava em um carro quando dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto

Manaus – Um homem até o momento não identificado, foi baleado durante um assalto que aconteceu na manhã deste domingo (5). O crime ocorreu na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na zona Oeste da Manaus.

Foto: Divulgação

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava em um carro, modelo Fiat Argo na cor branca, quando dois homens se aproximaram dele e anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, um dos indivíduos sacou uma arma e efetuou um tiro contra o homem, que foi atingido na região do ombro.

Ainda conforme as informações, os criminosos fugiram do local e a vítima ficou caída no chão, agonizando. Posteriormente familiares do homem chegaram no local e o socorreram até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde ele passou por procedimentos cirúrgicos e continua internado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

