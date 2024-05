Um homem ainda não identificado foi atropelado nesta terça-feira (14) na avenida Pedro Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A vítima estava atravessando a via. A matéria é do site Estado do Amazonas.

Segundo testemunhas, assim que ele tentou passar, um carro em alta velocidade o atingiu violentamente. A vítima foi arremessada, mas ainda conseguiu se arrastar até mais perto da calçada para evitar ser esmagada por outro veículo.

O condutor do acidente, ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez a remoção para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde não foi informado.