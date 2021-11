Avalie o post

Companheira da vítima permaneceu ao lado do corpo

Manaus – Carlos Eduardo Santos de Souza, 27, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (29). O crime aconteceu na Rua 25 de Dezembro, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

O caso foi atendido por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária. De acordo com informações de moradores da área, o homem foi executado por dois criminosos, que saíram de um beco e atiraram contra ele.

Após o crime, os suspeitos fugiram pelo mesmo caminho. Carlos Eduardo morreu na hora. A companheira da vítima, ao ver o companheiro no chão, ficou desolada e não saiu de perto do corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo para exame de necrópsia. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

