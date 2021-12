Avalie o post

Crime aconteceu em beco no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus

Manaus – Roger Nilson Fernandes dos Santos, 29, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 6h30 no beco São Francisco, com acesso pela rua Castelo Branco, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de Policiais Militares que atenderam a ocorrência, o homem estava saindo para trabalhar, quando homens armados chegaram no local atirando contra a vítima. O homem ainda tentou fugir correndo, mas foi atingido por vários tiros.

Foram vistos pelo menos 4 suspeitos no local, que fugiram após o crime sem serem identificados. Conforme peritos da Polícia Civil que estiveram no local, a vítima foi atingida por pelo menos 6 disparos.

Ainda conforme informações de moradores repassadas à polícia, o homem era trabalhador e estava no terceiro dia do emprego novo. A polícia não descarta crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necrópsia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja o vídeo:



Homem é morto na Compensa

Posted by D24am on Friday, December 3, 2021

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte