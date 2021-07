Avalie o post

Um homem não identificado, de 63 anos, desapareceu no Rio Negro após a embarcação que estava ser atingida por um barco de indígenas da etnia Yanomâmi. O acidente aconteceu em Santa Isabel do Rio Negro (630 quilômetros de Manaus).

De acordo com as informações do investigador Wellington Muralha, que está respondendo interinamente pela 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, na tarde de terça-feira (20/07), por volta das 16h, um idoso de 63 anos, desapareceu no rio, após um acidente envolvendo um bote de alumínio e a canoa de madeira, onde ele estava.

Conforme o investigador, o homem estava voltando para sua residência, descendo o rio, quando se deparou com um bote de alumínio que vinha na direção de sua canoa, e este não desviou, e colidiu de frente com a embarcação do idoso. O bote estava ocupado por dois homens, não identificados, da etnia Ianomâmi, que no momento da ocorrência estavam supostamente embriagados, e não prestaram socorro à vítima, e que seguiram em direção a aldeia Maraia, onde residem.

As buscas pelo corpo da vítima já foram iniciadas nesta quarta-feira (21/07), e contam com o apoio da Defesa Civil e da Polícia Militar do município, informou a autoridade policial.

Com informações de RIO NEGRO NOTÍCIAS