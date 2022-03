Avalie o post

Crime ocorreu em 2012 e teve como vítima uma adolescente de 13 anos

Manaus – Um homem, de 44 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável em Manaus, por mandado de prisão em razão de sentença condenatória. O crime foi praticado em 2012 e teve como vítima uma adolescente de 13 anos.

Fachada 4° DIP (Foto: Divulgação/PC-AM)

Conforme o delegado Kleber Willian, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na época em que o crime ocorreu, o indivíduo foi preso em flagrante e permaneceu seis meses sob custódia, porém, posteriormente, foi liberado para responder ao processo em liberdade.

“Tomamos conhecimento que no dia 14 de março deste ano, foi expedido em nome dele, um mandado de prisão em razão de sentença condenatória, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, explicou o delegado.

A autoridade policial relatou que, com a ordem decretada, os policiais seguiram em diligências em busca do infrator e efetuaram sua prisão no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

O homem foi condenado a dez anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

