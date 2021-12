Avalie o post

Em caso raro, estrutura de 14 milímetros foi retirada por meio de procedimento cirúrgico

Nova York – Um homem com 38 anos de idade e dificuldade para respirar teve um dente removido de dentro do nariz. Para a surpresa geral, não se trata de algo acidentalmente colocado ali, mas de uma estrutura de 14 milímetros que se desenvolveu na região.

(Foto: The New England Journal Of Medicine)

O caso raríssimo veio à tona quando paciente procurou ajuda no hospital Mount Sinai, em Nova York. Os detalhes da descoberta foram compartilhados recentemente pelo New England Journal of Medicine.

Após um exame preliminar constatar um desvio de septo no paciente, ele foi submetido a uma rinoplastia, procedimento que detectou uma “massa branca, dura, não sensível” na cavidade nasal direita.

Por meio de uma tomografia computadorizada, a equipe médica determinou que o corpo estranho era na realidade um “dente ectópico” — uma estrutura cujo desenvolvimento ocorre onde não deveria.

Esse tipo de dente pode surgir durante o processo de substituição dos dentes de leite pelos permanentes, quando o paciente ainda é criança. Ou simplesmente surgir de forma inesperada em locais aleatórios, como no caso descrito acima.

A estrutura encontrada no nariz do paciente acabou removida por meio de cirurgia. Três meses após a realização do procedimento, ele não apresentava mais nenhuma dificuldade para respirar.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

