Um homem identificado como José Carlos foi baleado dentro de um flutuante nesse domingo (14), no bairro da Colônia, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, os assassinos chegaram por volta das 23h, ao local em uma lancha e abriram fogo contra ele.

José Carlos foi atingido no tórax e precisou ser levado às pressas para o Hospital José Mendes, na cidade. A polícia investiga a tentativa de homicídio.

Fonte