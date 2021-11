Avalie o post

O incidente provocou críticas generalizadas ao esporte | Foto: Carlos Barria - Reuters

O hipismo será eliminado do programa de pentatlo moderno na Olimpíada de Los Angeles de 2028, informou a União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) nesta quinta-feira (4), e um processo de consulta deve começar em breve para se encontrar um substituto à altura.

A decisão foi tomada depois que a técnica alemã de pentatlo moderno, Kim Raisner, golpeou o cavalo de Annika Schleu, Saint Boy, na Olimpíada de Tóquio quando ele se recusou a saltar uma cerca. O incidente provocou críticas generalizadas ao esporte.

"Primeiro, sabemos que esta informação será surpreendente, e até chocante, para vocês", disse a UIPM em um comunicado.

"Não faz muito tempo que assumimos o compromisso de analisar e proteger a disciplina do hipismo na esteira dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Mas a vida dentro do movimento olímpico muda rápido. A decisão de substituir o hipismo vem depois de o Conselho Executivo da UIPM endossar uma série de recomendações feitas pela Comissão de Inovação da UIPM após uma reunião de dois dias em Mônaco na semana passada", concluiu.

A atitude de Raisner em Tóquio levou a UIPM a desclassificá-la do evento masculino, e o grupo de direitos dos animais Peta pediu que o Comitê Olímpico Internacional (COI) elimine os eventos equestres da Olimpíada citando crueldade em Tóquio.

O pentatlo moderno tem cinco eventos: esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida.

Leia mais:

Saiba o que faz a Cavalaria da Polícia Militar do Amazonas

Brasil contou com oito atletas do hipismo nas Olimpíadas

Rodolpho Riskalla é prata no hipismo de adestramento

3042-1006

[email protected]

Fonte