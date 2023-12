A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) manteve, pelo 23º ano consecutivo, a certificação da norma ISO 9001, versão 2015, aprovada pela auditoria externa que ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro.

A Certificação de Qualidade representa uma grande conquista que garante ao cidadão segurança e qualidade nos serviços do Hemoam.

“Esse resultado positivo é fruto do empenho de toda a equipe do Hemoam que é dedicada e esforçada em entregar os melhores serviços e resultados sempre e mostra nosso comprometimento com a qualidade dos serviços oferecidos à população”, disse a diretora-presidente da instituição, Socorro Sampaio.

Os setores de Captação, Registro e Triagem Clínica de Doadores, Coleta de Sangue, Preparação e Rotulagem de Hemocomponentes, Testes Sorológicos, imunohematológicos, Compatibilidade e Análises Clínicas foram auditados.

E ainda, áreas de suporte como: Compras, Almoxarifado, Recursos Humanos, Ouvidoria, Comunicação, Sistemas, Unidades Hemoterápicas, GMST.

O trabalho de acompanhamento e análise dos processos foi feito pelos auditores Manuel Belém e Rafael Brito, que recomendaram a manutenção da certificação, pois comprovou-se que as exigências da norma NBR ISO 9001:2015 foram satisfeitas.

A Fundação conquistou a certificação ISO 9001 pela primeira vez em 2001, tornando-se o 3° Hemocentro certificado no país e a 1ª instituição do Estado do Amazonas, a receber a certificação de qualidade da ISO.

