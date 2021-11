Avalie o post

Manaus (AM) – A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) convoca com urgência doadores de sangue do grupo O de fatores positivo e negativo (O+ e O-). A reserva desse grupo sanguíneo registrou uma baixa de 40% nos estoques da instituição a partir de hoje (09/11).

De acordo com a gerente de captação de doadores do Hemoam, Flávia Rezende, a queda no estoque está relacionada a três fatores: a baixa no comparecimento dos doadores após o feriado de Finados, a demanda de transfusões para cirurgias e ao período chuvoso.

“Quando a quantidade de sangue que mandamos para as transfusões é maior do que a quantidade que recebemos, pelas doações, aí a conta não bate e o estoque fica crítico”, destacou Rezende, ao informar que diariamente, só em Manaus, são realizadas diariamente uma média de 225 transfusões. Por outro lado, nos últimos cinco dias a média de doações tem sido de 132/dia.

O sangue O positivo (O+) corresponde a mais da metade da população do Amazonas, por isso ele é o tipo mais utilizado diariamente. O sangue O negativo (O-), além de raro, é bastante utilizado em casos de emergência, quando não dá tempo de descobrir a tipagem sanguínea do paciente.

Como doar – Para doar sangue é necessário apresentar documento oficial com foto. A pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos. Menores de idade, a partir dos 16 anos, também podem doar, mas precisam estar acompanhados do pai/mãe ou responsável legal (tutelar).

O candidato à doação também precisa estar bem de saúde, bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à coleta.

A doação funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, 4397, Chapada, zona centro-oeste.



