A derrota para Max Verstappen na disputa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021 ainda não saiu da mente de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial, apesar de dizer que “está em paz” com a questão, afirmou que foi roubado no Grande Prêmio de Abu Dhabi e diz ainda sentir quando assiste vídeos da corrida.

O ano de 2021 contou com a disputa mais intensa da Fórmula 1 nos últimos anos. Na ocasião, Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram ao GP de Abu Dhabi, o último da temporada, empatados com 369,5 pontos. Quem terminasse na frente levaria o título da categoria. Na última volta, Max ultrapassou Hamilton após decisões da direção de prova que fugiam ao regulamento. Com isso, o holandês conquistou o primeiro de seus três títulos.

– Fui roubado? Obviamente. Quero dizer, você conhece a história. Mas acho que o que foi realmente lindo naquele momento, o que tiro disso, foi que meu pai estava comigo. E passamos por essa enorme montanha-russa da vida juntos, com altos e baixos. E no dia que mais doeu, ele estava lá, e a forma como ele me criou foi sempre em pé, com a cabeça erguida – disse Hamilton.

Um acidente nas últimas voltas colocou o safety car na pista e fez a vantagem de 14s de Hamilton para Verstappen diminuir. O holandês foi aos boxes e colocou pneus macios para se aproximar da Mercedes.

O carro de segurança, de acordo com o regulamento, deveria ter feito mais uma volta, que seria a última da corrida, mas a direção de prova errou e o chamou antes. Assim, mais rápido, Max não teve dificuldades de assumir a ponta e conquistar o título. Em entrevista à GQ, o piloto britânico afirmou que mantém uma relação de paz com a questão.

– Se eu assistir a um clipe disso, ainda sinto. Mas estou em paz com isso. Meus fãs estavam realmente decididos em relação a isso. A princípio não consegui entender, mas percebi que não é fácil se relacionar com alguém que sempre termina em primeiro. É inspirador. Mas nunca houve uma história de superação até agora.

A Mercedes protestou duas vezes na FIA mas não obteve sucesso. Tanto Toto Wolff, chefão da equipe alemã, quanto Lewis Hamilton não estiveram na premiação de 2021, o que gerou uma punição para o heptacampeão.

A principal consequência foi a saída de Michael Masi do cargo de diretor de provas da FIA em fevereiro de 2022, determinada pelo novo presidente Mohammed ben Sulayem e com apoio de Stefano Domenicali, CEO da F1. Meses depois, Masi decidiu deixar a categoria.

Em março de 2022, a FIA divulgou seu relatório final sobre o episódio, admitindo “erro humano” e apontando fatores que levaram aos erros em Abu Dhabi. A entidade ainda reconheceu que o regulamento não foi seguido, mas reforçou a autoridade do diretor de provas.

A F1 segue neste fim de semana para a quarta etapa da temporada 2024, o GP do Japão, em 7 de abril.

