Segundo hairstylist, o corte tem feito cada vez mais a cabeça das famosas: ‘Prático, estiloso e charmoso’

São Paulo – Prático e cheio de personalidade, o cabelo curtinho, também conhecido como estilo pixie, já virou tendência entre as famosas que gostam de radicalizar no visual. Elas têm encarado a tesoura de forma mais natural, principalmente quando se está perto da estação mais quente do ano.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Fernanda Vasconcellos, Andréia Horta e Deborah Secco estão entre as celebridades que aderiram à praticidade do penteado. “O pixie é um corte bem curtinho, mas cheio de personalidade”, afirmou a hairstylist Nayara Bezerra. “Ele tem diversas versões, mas todas se caracterizam pela atitude”, acrescentou.

De acordo com a profissional, o corte vem ganhando destaque nos salões de beleza porque combina com a modernidade dos tempos atuais. “Não é apenas um corte ousado, pois sabemos que o cabelo curto chama atenção. É também um corte muito prático, estiloso e charmoso. E valoriza demais as expressões faciais da mulher”, explicou a cabeleireira.

Nayara também ressaltou que o cabelo curtinho é tendência em diversas partes do mundo. Nos últimos anos, diversas estrelas de Hollywood aderiram ao corte, entre elas Emma Watson, a Hermione da saga Harry Potter. “O pixie transmite personalidade forte. Não é fácil para a mulher encarar o cabelo curto. Por isso, quando se adota o corte, passa-se a sensação de que ali está uma mulher que tem certeza sobre suas decisões”, disse.

Dona de uma empresa de cosméticos, a cabeleireira, que já formou mais de 10 mil pessoas no ofício de cortar cabelo, salienta que versões modernas do corte permitem combinar o tradicional com estilos variados.

“Digo que há um pixie para cada tipo de rosto. Dá para usá-lo com franja, com mais volume ou raspado nas laterais, entre outras variações. Por isso, duvido que um dia ele saia de moda”, acrescentou a cabeleireira.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

