Modelo, que é casada com o cantor Justin Bieber, foi flagrada se refrescando com uma bebida em um dia quente em Beverly Hills

Beverly Hills – Hailey Bieber parece estar se recuperando bem após levar um grande susto há algumas semanas.

Após ser internada, Hailey Bieber já está retomando a vida. (Foto: The Grosby Group / Reprodução Instagram)

A modelo, casada com o cantor Justin Bieber, foi fotografada pela primeira vez depois de ser hospitalizada por conta de um coágulo no cérebro.

Hailey foi flagrada dentro do carro, em Beverly Hills, na Califórnia, EUA. A jovem de 25 anos estava no banco do passageiro, enquanto uma amiga dirigia.

De óculos e boné, Hailey se refrescava com uma bebida gelada, em um dia quente na cidade.

No fim de semana, Justin Bieber falou durante um show sobre o estado de saúde da mulher: “louco como a vida dá voltas. Você não tem como controlar muito. A maioria de vocês provavelmente soube ou viu as notícias sobre minha esposa. Ela está bem, ela é forte. Mas tem sido realmente assustador”, desabafou ele.

A modelo teve que ser levada para o pronto socorro depois de começar a ter sintomas parecidos com os de um derrame.

“Estou em casa agora e bem, e sou muito grata a todos os médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram de mim”, escreveu Hailey depois de receber alta.

