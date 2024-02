Gustavo Gómez é o mais novo desfalque do Palmeiras para os jogos restantes da fase de classificação do Campeonato Paulista e início da etapa de mata-matas. Como o site da Jovem Pan mostrou, o zagueiro sofreu fratura em um dos dedos do pé esquerdo no clássico contra o Corinthians, no último domingo, 18, em Barueri. A confirmação da fratura foi feita nesta segunda-feira, 19. O caso não requer a necessidade de cirurgia, mas o clube não estipulou um prazo para sua volta. Gómez deixou o campo ainda aos 13 minutos de jogo após sofrer falta do atacante corintiano Romero. Na partida, ele deu lugar a Naves. Logo ao chegar no banco de reservas, o jogador recebeu gelo no local e iniciou tratamento. Com o desfalque, o técnico Abel Ferreira agora precisa definir o substituto para a zaga. O elenco vai ter dois dias de folga e a semana livre para treinamento, já que, pela tabela do Paulistão, o time volta a campo no sábado para enfrentar o Mirassol.

*Com informações de Estadão Conteúdo