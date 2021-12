Avalie o post

Em um vídeo nas redes sociais, membros armados enaltecem uma facção enquanto efetuam disparos contra a vítima

Manaus – Um homem que não teve a identidade revelada foi morto a tiros na noite deste domingo. O caso aconteceu no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

Ele foi atingido com ao menos seis disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça. A mão e o braço da vítima também foram alvos dos disparos.

Foto: Divulgação

A polícia chegou até o local após os moradores ouvirem os tiros e saírem de suas casas, quando encontraram o homem já sem vida na rua e fizeram o acionamento.

Até o momento, não se sabe quantos homens participaram do assassinato. Ninguém foi preso e a polícia segue sem suspeitos de participação no crime.

Segundo moradores, o local do crime é considerada uma área vermelha. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo da vítima

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Em um vídeo que logo ganhou as redes sociais, membros armados enaltecem uma facção criminosa enquanto efetuam disparos contra a vítima, que morreu no local. Não é possível identificar quantos participam da execução.

Veja vídeos:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte