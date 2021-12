5/5 - (2 votes)

A Guarda Civil Municipal do município de Barcelos (402 km distante de Manaus), em conjunto com o Exército Brasileiro -3º BIS, e apoio da Secretaria de Saúde, fazem a busca do Sr. Raimundo Amâncio Pereira, de 43 anos, desaparecido há 08 dias na região do Rio Preto, igarapé do Malalahá, abaixo da comunidade mangueirinha, já próximo a fronteira com Santa Isabel do Rio Negro.

De acordo com informações do Comandante da GCM, Sub Ten PM Picanço Ferreira, familiares dão conta que o Sr. Raimundo é "piaçabeiro", e está desaparecido há 8 dias, quando o mesmo foi extrair a piaçava na mata e não retornou.

A equipe de busca, composta por 4 guardas municipais, 8 militares do Exercito Brasileiro -3º BIS, 1 técnico de enfermagem e 1 guia conhecedor da região de mata fechada, partiram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (14) em busca do Sr. Raimundo.