Como parte da primeira etapa do curso operacional para a criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Manaus (GMM), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), 27 guardas municipais concluíram o módulo de Noções de Patrulhamento Tático.

A capacitação foi ministrada por instrutores da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na nova sede da tropa especializada da corporação, no bairro Distrito Industrial, zona Sul da cidade.

Iniciado na última segunda-feira, 26/2, o curso segue até sábado, 2/3. De acordo com o diretor da GMM, Claudionei Barboza, ao longo da semana os participantes tiveram aulas práticas de técnicas de abordagens de pessoas a pé, em veículos de duas e quatro rodas, além de estratégias de patrulhamento urbano.

“Por determinação do prefeito David Almeida, estamos preparando uma equipe para que a gente possa atender melhor a população. Esse grupo que está sendo treinado vai fazer um trabalho que a população vai perceber quando estiver na rua, com qualidade, com todo o respeito, mas com muita seriedade”, pontuou Barboza.

Dos 27 participantes, 20 servidores atuarão de forma permanente na Romu. Guarda municipal há dez anos, Jéssica Maior, integra o grupo escolhido para a qualificação.

“Essa capacitação é muito importante, porque estamos adquirindo mais conhecimentos com os instrutores da Rocam, que têm expertise no assunto. Agradeço ao nosso gestor maior, prefeito David Almeida, ao nosso secretário Alberto Neto pela oportunidade concedida e aos gestores da Rocam. Tenho certeza de que estamos sendo treinados pelos melhores aqui. Sem dúvida, isso irá refletir no serviço que chegará à população”, disse Jéssica.

A segunda fase do curso operacional terá início no dia 11 de março e será conduzido pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Estado. Com a parceria, a Guarda Municipal de Manaus recebe capacitação de alto nível, sendo treinada pelas duas principais forças de segurança do Amazonas.

A chegada da Romu faz parte dos investimentos de reestruturação e modernização da Guarda Municipal de Manaus, que em junho deste ano irá completar 75 anos de criação.

