O meia Chay sofreu uma lesão no joelho durante a partida vitoriosa do Guarani contra o Ituano no último sábado, 27, por 3 a 0. O titular absoluto do clube precisou ser substituído durante a partida e deixou o gramado chorando. A avaliação inicial do Departamento Médico do Guarani afirmou que o jogador teve apenas uma entorse, contudo, serão aguardadas 48 horas para que o joelho desinche e que exames de imagens mais específicos mostrem o grau real da lesão. “Eu prefiro gastar a minha energia com pensamentos positivos. O Chay é um atleta que vem ajudando muito e vou torcer para que isso continue nos próximos jogos. É um jogador que dispensa comentários e a gente está na torcida para que ele volte rapidamente para nos ajudar”, afirmou o técnico do Guarani, Umberto Louzer. A próxima partida do clube será nesta quarta-feira, 31, contra o Mirassol, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

